Miles de personas vuelven a manifestarse en Baiona contra el encarecimiento de la vida

Miles de personas -unas 4500 según el prefecto de los Pirineos Atlánticos-, se han reunido este sábado, por segundo fin de semana consecutivo en Baiona, en el contexto de las movilizaciones por el encarecimiento de la vida que se están llevando a cabo en todo el Estado francés.

Convocada por los sindicatos, la manifestación ha partido a las 14:00 horas del centro de la capital labortana.

En un momento dado, los manifestantes se han acercado al acceso a la A63, al igual que el sábado pasado, cuando cortaron la sálida número 6 durantes dos horas, pero a diferencia de entonces, hoy los esperaban multitud de policías, por lo que tras unos minutos, han decido continuar hacia el centro de Baiona.