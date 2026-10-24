Miles de personas vuelven a manifestarse en Baiona contra el encarecimiento de la vida
Alrededor de 4500 personas se han reunido por segunda semana consecutiva en la capital labortana, donde se han vivido algunos momentos de tensión en las inmediaciones de la Subprefectura y el Ayuntamiento. Hay, al menos, cuatro detenidos.
Miles de personas -unas 4500 según el prefecto de los Pirineos Atlánticos-, se han reunido este sábado, por segundo fin de semana consecutivo en Baiona, en el contexto de las movilizaciones por el encarecimiento de la vida que se están llevando a cabo en todo el Estado francés.
Convocada por los sindicatos, la manifestación ha partido a las 14:00 horas del centro de la capital labortana.
En un momento dado, los manifestantes se han acercado al acceso a la A63, al igual que el sábado pasado, cuando cortaron la sálida número 6 durantes dos horas, pero a diferencia de entonces, hoy los esperaban multitud de policías, por lo que tras unos minutos, han decido continuar hacia el centro de Baiona.
Aunque el grueso de la manifestación se han dirigido al centro, varias personas se han acercado a la Subprefectura de Baiona, donde se han vivido momentos de tensión. Los manifestantes han lanzado piedras y los policías han respondido con gases lacrimógenos. Según ha podido saber Euskadi Irratia, una persona ha sido detenida.
Sobre las 17:00 horas, se han producido otros altercados en los alrededores del Ayuntamiento y se han producido otras tres detenciones.
Largas colas en Irun
Durante la mañana, se han registrado largas retenciones en Irun en sentido Baiona debido a los controles dispuestos por la Policía. Los controles se han iniciado hacia las 06:30 horas y a medida que avanzaba la mañana, las colas han ido alargándose: a las 13:30 horas, eran de 5 kilómetros en la AP-8, y en las carreteras Gi-636 y N-121-A la circulación era muy lenta.