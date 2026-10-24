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Miles de pensionistas defienden el sistema público en una multitudinaria manifestación en Madrid

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Numerosas personas durante una manifestación en defensa del sistema público de pensiones y el acceso a la vivienda, a 24 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), sindicatos y otras organizaciones de pensionistas como Asjubi40 han convocado esta movilización a nivel estatal bajo el lema ‘Por un Sistema Público de Pensiones para mayores y jóvenes’. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 24/10/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pentsiodunek manifestazio jendetsua egin dute Madrilen eta sistema publikoa aldarrikatu dute

EITB

Última actualización

Convocados por la coordinadora de movimientos de pensionistas del Estado español, los manifestantes han advertido de que si PP y Vov llegan al gobierno aplicarán recortes y apostarán por un sistema privado de pensiones. 

Pensiones 2025 Madrid Manifestaciones Sociedad

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