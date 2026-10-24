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Miles de pensionistas defienden el sistema público en una multitudinaria manifestación en Madrid
Convocados por la coordinadora de movimientos de pensionistas del Estado español, los manifestantes han advertido de que si PP y Vov llegan al gobierno aplicarán recortes y apostarán por un sistema privado de pensiones.
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