Detenido en Orduña por agredir a un hombre y causarle lesiones muy graves en un ojo

Un hombre de 32 años ha sido detenido en Orduña (Bizkaia) por un presunto delito de lesiones, según ha informado este sábado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en una nota.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes, cuando la Ertzaintza recibió un aviso de una agresión a un hombre. Los agentes encontraron a la víctima, un hombre de 44 años, en la vía pública, después de haber salido de un portal donde había restos de sangre y desperfectos en el mobiliario.

Junto a la vivienda, localizaron una barra metálica con restos de sangre y un cuchillo en la calle, en el interior de una alcantarilla, cerca de donde estaba la víctima.

En ese momento, los agentes accedieron al interior de un domicilio, donde localizaron al autor de las agresiones, que fue identificado y arrestado. Además, había tenido incidentes y agresiones anteriores con la misma víctima.

Al parecer, el arrestado agredió a la víctima supuestamente con un objeto metálico y le causó heridas en la cara, principalmente graves en un ojo izquierdo. Por ello, el herido fue traslado al Hospital de Cruces en ambulancia.

Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó ayer el ingreso en prisión del detenido, que tiene antecedentes policiales y ha sido arrestado anteriormente en dos ocasiones por la Ertzaintza.