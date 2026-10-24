Zarautz recuerda a Yoanna Acedo, asesinada por su pareja hace un año

El Ayuntamiento de Zarautz (Gipuzkoa) ha celebrado este sábado un sentido homenaje en memoria de Yoanna Acedo, de 53 años, asesinada por su pareja en esta localidad el 15 de octubre de 2025, al cumplirse el primer aniversario de este crimen machista.

El acto ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio y ha contado con la presencia de familiares y amistades de la víctima. Organizado por el Departamento de Igualdad en colaboración con la familia, el homenaje ha pretendido "mantener viva la memoria de Yoanna y recordar que una mujer de Zarautz fue asesinada en su propio municipio".

Merche, la madre de Yoanna, ha recibido visiblemente emocionada el calor de vecinos y allegados. Según ha destacado, la familia "necesita que se haga justicia" y "seguirá luchando por Yoanna, porque nadie nos la va a devolver". Ha dicho "confiar plenamente en la justicia" y ha agradecido a las personas presente su "apoyo y cariño" y por ayudarles a "mantener viva la memoria de Yoanna".

Desde el Ayuntamiento de Zarautz se han comprometido con seguir "trabajando desde todos los ámbitos para erradicar el machismo que continúa arraigado en nuestra sociedad y que constituye la base de las distintas formas de violencia machista".

"Recordar a Yoanna Acedo es también reafirmar el compromiso de Zarautz con la igualdad y con una sociedad en la que ninguna mujer tenga que vivir con miedo ni sufrir violencia por el hecho de ser mujer. Su memoria debe seguir presente y servir de impulso para continuar trabajando, de manera conjunta, por una transformación social que permita erradicar las raíces de la violencia machista", ha señalado la concejala de Igualdad, Gloria Vázquez.

El presunto asesino de Yoanna, en prisión provisional desde hace un año, contaba con denuncias por violencia de género de parejas anteriores. El juicio todavía no tiene fecha.



