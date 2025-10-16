Detienen a un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz

Un hombre, de 47 años, fue detenido este pasado miércoles por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza recibió ayer por la noche el aviso de la muerte de una mujer, de 53 años, en Zarautz.

Inmediatamente se inició una investigación que, tras las primeras pesquisas, ha llevado a la Ertzaintza a detener, por un presunto delito de homicidio, a un hombre de 47 años.

La Ertzaintza continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido, y asegura que el detenido y la víctima carecían de relación afectiva.

Emakunde condena el asesinato y anima a la ciudadanía a mostrar su repulsa

Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer ha condenado firmemente el asesinato de la mujer y ha mostrado su apoyo a la familia y al entorno más cercano de la víctima, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a mostrar su repulsa.

En un comunicado, Emakunde ha explicado que ha puesto en marcha el protocolo que se activa en estos casos y participará junto con las y los representantes de la Comisión de seguimiento del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación de la atención a víctimas de violencia machista, en la concentración que se celebrará para mostrar su repulsa.

Asimismo, ha recordado que la violencia contra las mujeres "es la expresión más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres y se construye sobre relaciones de dominio y de desigualdad".

Además, ha animado a la ciudadanía a que "muestre su repulsa", ya que "para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres es precisa una actitud activa de toda la ciudadanía".