Detienen a un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz
Un hombre, de 47 años, fue detenido este pasado miércoles por el presunto homicidio de una mujer en Zarautz (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento de Seguridad.
La Ertzaintza recibió ayer por la noche el aviso de la muerte de una mujer, de 53 años, en Zarautz.
Inmediatamente se inició una investigación que, tras las primeras pesquisas, ha llevado a la Ertzaintza a detener, por un presunto delito de homicidio, a un hombre de 47 años.
La Ertzaintza continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido, y asegura que el detenido y la víctima carecían de relación afectiva.
Emakunde condena el asesinato y anima a la ciudadanía a mostrar su repulsa
Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer ha condenado firmemente el asesinato de la mujer y ha mostrado su apoyo a la familia y al entorno más cercano de la víctima, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a mostrar su repulsa.
En un comunicado, Emakunde ha explicado que ha puesto en marcha el protocolo que se activa en estos casos y participará junto con las y los representantes de la Comisión de seguimiento del III Acuerdo Interinstitucional para la coordinación de la atención a víctimas de violencia machista, en la concentración que se celebrará para mostrar su repulsa.
Asimismo, ha recordado que la violencia contra las mujeres "es la expresión más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres y se construye sobre relaciones de dominio y de desigualdad".
Además, ha animado a la ciudadanía a que "muestre su repulsa", ya que "para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres es precisa una actitud activa de toda la ciudadanía".
Más noticias sobre sociedad
El Ayuntamiento de Bilbao implantará la OTA en Zorrozaurre
La implantación del sistema responde a una demanda vecinal, debido al aumento de vehículos estacionados tras la apertura del puente que conecta la isla con San Ignacio.
Varias personas heridas, una de gravedad, tras colisionar un autobús y dos turismos en Vitoria-Gasteiz
El accidente ha tenido lugar sobre las 13.45 horas a la altura del número 33 de la calle Álava, junto al campus universitario de la EHU. La circulación está cortada, lo que afecta también a la línea 8 de los autobuses urbanos de Tuvisa y del BEI, que están siendo desviados.
"Queremos que se sepa la verdad para poder hacer el duelo por Iurgi"
Iurgi murió atropellado en Aulesti cuando tenía 11 años. Había salido a andar en bici después de meses de confinamiento. Desde entonces sus padres han estado buscando justicia, pero alegando que fue un mero accidente no se ha celebrado ningún juicio contra el conductor. Este viernes, por vía civil, arranca el juicio un juez oirá por primera vez lo sucedido en boca de los padres del niño y del conductor.
Azpeitia acoge estos días una conferencia internacional para analizar el papel de los “arnasguneak” en la revitalización de las lenguas minorizadas
La conferencia internacional se celebra hoy y mañana en el teatro Soreasu de la localidad guipuzcoana.
Meñika: "La presión internacional es necesaria para poner fin a la estrategia genocida israelí"
Miles de personas, convocadas por la plataforma Gernika-Palestina, han participado esta tarde en las movilizaciones que se han llevado a cabo en más de 150 municipios para denunciar el genocidio que Israel está cometiendo en Palestina. Según el portavoz de Gernika-Palestina, Igor Meñika, pese al alto el fuego, la estrategia genocida israelí no ha terminado.
El clamor por Palestina suena alto y claro en Euskal Herria
Tras las multitudinarias manifestaciones en las capitales, miles de ciudadanos y ciudadanas han salido a la calle esta tarde para reclamar justicia para Gaza y denunciar la ocupación israelí.
Muere el hombre de 82 años herido grave ayer en un accidente de tráfico en Sunbilla
Ha fallecido hoy en el Hospital Universitario de Navarra. El accidente tuvo lugar en la carretera N-121-A, en el interior del túnel de Larrakaitz.
El pintxo Gato Basque gana el Campeonato de Pintxos de Euskal Herria
Las Juntas Generales de Gipuzkoa celebran en Altzo los mil años de "Ipuscua"
Las Juntas Generales de Gipuzkoa han conmemorado los mil años de la primera referencia escrita del territorio con un pleno en Altzo presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, quien ha destacado el legado recibido por Euskadi de sus antepasados: "protegieron sus leyes ante reyes y monarcas".