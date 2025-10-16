Gipuzkoa
47 urteko gizon bat atxilotu dute emakume bat hil egin omen duelako, Zarautzen

Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, gertatutakoa argitu ahal izateko.
EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 47 urteko gizon bat atxilotu zuen asteazkenean Zarautzen (Gipuzkoa), emakume bat hiltzea egotzita, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Atzo gauean jakinarazi zioten Ertzaintzari 53 urteko emakume baten hilotza aurkitu zutela Zarautzen. Hala, lehen ikerketen ondoren, 47 urteko gizon bat atxilotu zuten poliziek, hilketa-delitu bat egotzita.

Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, gertatutakoa argitu ahal izateko, eta dagoeneko baieztatu du atxilotuaren eta biktimaren artean ez zegoela harreman afektiborik.

Emakundek hilketa gaitzetsi du

Emakundek irmoki salatu du emakumearen hilketa, eta babes osoa helarazi die biktimaren familiari eta gertueneko inguruneari. Era berean, herritarrak animatu ditu gaitzespena adieraztera.

Ohar batean, Emakundek azaldu du martxan jarri duela kasu horietan aktibatzen den protokoloa, eta iragarri du indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko erakundeen arteko III. Akordioaren Jarraipen Batzordeko ordezkariekin batera parte hartuko duela gaitzespena adierazteko egingo den elkarretaratzean.

Halaber, gogoratu duenez, emakumeen aurkako indarkeria "emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren adierazpenik basatiena da, eta nagusitasun- eta desberdintasun-harremanen gainean eraikitzen da".

Gainera, "gaitzespena agertzeko" deia egin die herritarrei, "emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartea eraikitzeko herritar guztien jarrera aktiboa behar baita".

