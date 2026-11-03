AGINTALDI ERDIKO HAUTESKUNDEAK
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Alderdi Demokrataren castinga hasi da

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Amaia Uribe EITBren bidali bereziak Alderdi Demokrataren ikuspuntutik aztertu ditu agintaldi erdiko hauteskundeak.

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