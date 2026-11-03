Erresuma Batuak eta EBk akordio zirriborroa lortu dute elikagaien esportazioetan "brexit"-ak ekarritako burokrazia kentzeko
Zirriborroa, 200 orrialdekoa, Bruselako europar taldeen artean banatu dute, guztien artean azter dezaten. Horrekin batera, alde bien artean adostutako 15 orrialdeko adierazpen bat zabaldu dute.
Erresuma Batua eta Europar Batasuna (EB) akordio batera iritsi dira elikagaien esportazioetan brexitak eragindako burokrazia kentzeko, BBCk gaur, asteartearekin, jakitera eman duenaren arabera.
Zirriborroa, 200 orrialdekoa, Bruselako taldeen artean banatu dute, guztien artean azter dezaten. Horrekin batera, alde bien artean adostutako 15 orrialdeko adierazpen bat zabaldu dute, kate britainiarrak zehaztu duenaren arabera.
Elikagaiei buruzko zirriborroak bi aldeen arteko brexit-aren osteko harremanaren elementu nagusia osatzen du. 2020an sortu zuten zirriborroa, britainiarrek EBtik ateratzeko hautua egin eta lau urtera.
Horrela, adostutako itunak dio bertan behera geratuko dela esportazioetako osasun ziurtagirien, ziurtagiri fitosanitarioen, ikuskapen tasen, produktu ekologikoen ziurtagirien, zenbait portu karguren, laginketa kostuen eta EBrekiko esportazioen eta inportazioen gainean aplika daitezkeen beste kontrol batzuen beharra, BBCren arabera.
Izan ere, elikagaiei buruzko brexitari buruzko akordioaren arabera, Erresuma Batuaren eta EBren arteko nekazaritzako elikagaien merkataritzak aduanako, osasun arloko eta landareen osasunarekin lotutako kontrol zorrotzak ditu.
Zirriborroa bihar, asteazkena, aztertuko dute, EBko enbaxadoreek egingo duten bileran, eta datozen egunetan, berriz, maila politikoan zehaztuko dituzte gazteen mugikortasunerako programa baterako aurreikusitako kopuruei buruzko xehetasun batzuk.