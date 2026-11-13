Adrian Romero bilbotarrak Latin Grammy bat irabazi du, Rosaliaren gau handian
Bilbotar diseinatzaileak bilgarri onenaren saria irabazi du “La vida era más corta” Milo J argentinar musikariaren diskoan egindako lanagatik. Rosalía kataluniar artistak sei sari bildu ditu, tartean urteko diskoarena (“Lux”) eta kantu onenarena (“La perla”).
Adrián Romero bilbotar diseinatzaileak bilgarri onenaren Latin Grammy saria jaso du bart, Las Vegasen, Justo Javier Benedettorekin eta Milo J argentinar musikariarekin batera azken honen La vida más corta diskorako egindako lanaren ordainetan. Guztira, hiru sari eraman ditu Milo J-k: bilgarri onenarena, urteko grabazioarena (“Niño” kantua) eta folk disko onenarena (La vida era más corta).
Romerok hainbat euskal artistarekin lan egin du, hala nola Belako eta Merina Grisekin, eta Gaztea Sarien diseinua ere berak asmatua da. Halaber, Trueno eta La Zowi musikariekin ere egin du lan, besteak beste.
Rosalia
Bart gaueko galan, Rosalia izan da sari gehien jaso dituen artista, sei bereganatuta: urteko diskoa (Lux), urteko kantua (“La Perla”), disko alternatibo onena, bideoklip labur onena (“Sauvignon Blanc”) eta diskoko ingeniaritzari eskainitako bat.
“Asko daukat ikasteko, badakit, eta jakitun naiz oraindik ez dudala nire lanik onena ondu, baina onena izateko behar den guztia daukat, badakit”, esan du Rosaliak sarietako bat jaso ondoren.
Bestalde, Jorge Drexler uruguaiarrak hiru sari irabazi zituen, kantautore baten disko onenarena, erroko kantu onenarena eta abesti alternatibo onenarena.
Halaber, Ca7riel & Paco Amoroso argentinarrek musika elektronikoko intepretazio onenarena Grammy latinoa, pop/rock abesti onenarena eta bideo luze onenarena irabazi dituzte.
Karol Gk, gainera, musika urbanoko disko onenaren saria eraman du. Tropicoquetari esker, baita regetoiko interpretazio onenarena ere, Feidekin batera interpretatu duen “Verano Rosa”gatik.
Urteko Pertsona
Galan, Daddy Yankee Urteko Pertsona izendatu dute. Janet Jackson 2018an beraerkin batera “Made for Now” kantatu zuen estatubatuar abeslariaren eskutik jaso du golardoa Yankeek, harrituta.
Artistak, gainera, regetoia jarri du ekitaldian. Bere ikuskizunean, “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, kanta urbano onenaren saria jaso duen abestia, interpretatu du, Puerto Ricoko bandera bat soinean zuela, baita “Gasolina”, “Lo que pasó, pasó” eta “Dura”, Bad Gyalekin batera, ere.