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Eñaut Elorrieta: “Orain arteko sorkuntza prozesu intentsu eta atseginena izan da disko honetakoa”

Iragarkia
18:00 - 20:00

Natxo Velez | Leire Altamira

Azken eguneratzea

Bryce Dessner (The National) eta David Chalmin musikariek ekoitzi dute "Festina lente", Elorrietaren bakarkako laugarren disko luzea, La Fabrique des Ondes Senpereko estudioan. 

Euskal musika Musika

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