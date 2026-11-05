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Eñaut Elorrieta: “El de este disco ha sido el proceso creativo más intenso y agradable hasta ahora”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eñaut Elorrieta: “Orain arteko sorkuntza prozesu intentsu eta atseginena izan da disko honetakoa”

Natxo Velez | Leire Altamira

Última actualización

“Festina lente”, su nuevo disco, ha sido producido por los músicos Bryce Dessner (The National) y David Chalmin en el estudio La Fabrique des Ondes de Senpere. 

Música vasca Música

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