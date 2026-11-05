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Eñaut Elorrieta: “El disco ‘Festina lente’ es una invitación a parar”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eñaut Elorrieta: “Gelditzeko gonbidapen bat da ‘Festina lente’ diskoa”

Natxo Velez | Leire Altamira

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El músico presenta “Festina lente”, su cuarto disco largo en solitario. Nos explica el mensaje detrás del trabajo y cómo afronta su publicación. 

Música vasca Música

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