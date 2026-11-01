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Alejandro Espinosa, el oficio de afinar pianos para que la música suene perfecta
Euskaraz irakurri: Alejandro Espinosa, pianoen doinua zaintzen duen profesionala
Más de 30 años de experiencia y una trayectoria que le ha llevado a trabajar con artistas de la talla de Bruce Springsteen o Diana Krall. Alejandro Espinosa recorre Euskal Herria atendiendo desde grandes escenarios hasta escuelas de música y particulares.
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