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Alejandro Espinosa, el oficio de afinar pianos para que la música suene perfecta

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Alejandro Espinosa, el oficio de afinar pianos para que la música suene perfecta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alejandro Espinosa, pianoen doinua zaintzen duen profesionala

EITB

Última actualización

Más de 30 años de experiencia y una trayectoria que le ha llevado a trabajar con artistas de la talla de Bruce Springsteen o Diana Krall. Alejandro Espinosa recorre Euskal Herria atendiendo desde grandes escenarios hasta escuelas de música y particulares.

Música Comunidad Autonóma Vasca Música

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