Fallece el músico Igor Arzuaga

El músico alavés Igor Arzuaga, nacido en Llodio en 1976 y fallecido este martes, tocó el acordeón, la guitarra, el piano, el teclado y el bajo, y tuvo una fructífera carrera en solitario.

Tras comenzar en el grupo Exkixu y junto al cantautor Mikel Urdangarin, publicó numerosos discos en colaboración con la discográfica Gaztelupeko Hotsak, tanto en solitario como junto a Eider Laukotea, Nieves Arilla y Luis Vil.