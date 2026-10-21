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Fallece el músico Igor Arzuaga
El músico laudioarra tuvo una prolífica carrera en solitario tras actuar, entre otros, con Mikel Urdangarin y el grupo Exkixu.
Euskaraz irakurri: Igor Arzuaga musikaria zendu da
El músico alavés Igor Arzuaga, nacido en Llodio en 1976 y fallecido este martes, tocó el acordeón, la guitarra, el piano, el teclado y el bajo, y tuvo una fructífera carrera en solitario.
Tras comenzar en el grupo Exkixu y junto al cantautor Mikel Urdangarin, publicó numerosos discos en colaboración con la discográfica Gaztelupeko Hotsak, tanto en solitario como junto a Eider Laukotea, Nieves Arilla y Luis Vil.
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