¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Los Delinqüentes, Cervatana y Tremenda Jauría estarán en el festival En Vivo de Pamplona
El festival se celebrará en la capital navarra los días 4 y 5 de junio. Los bonos y entradas del sábado, día en el que tocarán los tres grupos, saldrán a la venta el viernes.
Los Delinqüentes, Cervatana y Tremenda Jauría actuarán el 5 de junio, sábado, en el festival En Vivo, que tendrá lugar el 4 y 5 de junio en la Ciudadela de Pamplona.
Los bonos de fin de semana (68 euros + gastos) y las entradas para el sábado, 5 de junio (48 euros + gastos), saldrán a la venta este viernes, 16 de octubre, a las 11:30h en la web del festival.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
ABAO abre su 75ª temporada con 'La traviata'
EN DIRECTO
Hace min.
“Arriagaren aterkia” ofrece un viaje guiado por cien voces
EN DIRECTO
Hace min.
Korrontzi reunirá 80 grupos de danzas en febrero en el BEC
EN DIRECTO
Hace min.
Zeatikez, Belako, Tatta, Lukiek, Esanezin, Aimarz, Mr Luken, BARRRK y Burutik celebrarán en Tabakalera Musikaren Eguna
EN DIRECTO
Hace min.
El Azkena Rock Festival celebrará su cuarto de siglo con Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash y Wilco
EN DIRECTO
Hace min.
Cuatro artistas abandonan la gira de Ed Sheeran en solidaridad con Macklemore
EN DIRECTO
Hace min.
El rapero Macklemore, excluido de la gira de Ed Sheeran en EE. UU. por sus proclamas propalestinas
EN DIRECTO
Hace min.
Erramun Martikorena presenta en Baigorri su disco "Atzar Gaiten"
EN DIRECTO
Hace min.
Silvio Rodríguez enamora a Bilbao con sus canciones
Cargar más