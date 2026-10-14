4-5 de junio
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Los Delinqüentes, Cervatana y Tremenda Jauría estarán en el festival En Vivo de Pamplona

El festival se celebrará en la capital navarra los días 4 y 5 de junio. Los bonos y entradas del sábado, día en el que tocarán los tres grupos, saldrán a la venta el viernes.
Los Delinqüentes
Los Delinqüentes actuarán el sábado, 5 de junio
Euskaraz irakurri: Delinqüentes, Cervatana eta Tremenda Jauría Iruñeko En Vivo jaialdian izango dira

EITB

Última actualización

Los Delinqüentes, Cervatana y Tremenda Jauría actuarán el 5 de junio, sábado, en el festival En Vivo, que tendrá lugar el 4 y 5 de junio en la Ciudadela de Pamplona.

Los bonos de fin de semana (68 euros + gastos) y las entradas para el sábado, 5 de junio (48 euros + gastos), saldrán a la venta este viernes, 16 de octubre, a las 11:30h en la web del festival.

 

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