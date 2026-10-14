Los Delinqüentes, Cervatana y Tremenda Jauría estarán en el festival En Vivo de Pamplona

Los Delinqüentes, Cervatana y Tremenda Jauría actuarán el 5 de junio, sábado, en el festival En Vivo, que tendrá lugar el 4 y 5 de junio en la Ciudadela de Pamplona.

Los bonos de fin de semana (68 euros + gastos) y las entradas para el sábado, 5 de junio (48 euros + gastos), saldrán a la venta este viernes, 16 de octubre, a las 11:30h en la web del festival.