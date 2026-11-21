El grupo guipuzcoano recorre Euskal Herria con una gira exprés que le ha llevado ya por Maule, Donapaleu, Baiona y San Sebastián. Tras un año alejado de los escenarios, Bulego culminará la jornada con actuaciones en Vioria-Gasteiz y Pamplona, antes de presentar en enero su nuevo trabajo: AMORE.