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Niko Etxart, más de cinco décadas manteniendo vivo el rock and roll vasco
A sus 73 años, el músico de Altzuruku sigue fiel al rock and roll, con el pelo largo y las botas como señas de identidad. Repasamos su trayectoria, marcada por canciones como Izan Gira y por una carrera de más de 50 años dedicada a la música vasca.
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