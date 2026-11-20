En mayo de 2026 publicó ‘La Tormenta Perfecta’, un EP concebido como un relato musical dividido en cuatro partes. Para presentarlo, la banda ha ofrecido una gira especial con conciertos en auditorios y teatros, acompañada por una banda de cuerda, que ha concluido este viernes en el Palacio Euskalduna de Bilbao.