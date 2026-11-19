El cuarteto bilbaíno publica mañana “Egarria”, decimoprimer disco desde su fundación en 1997. El trabajo ha sido grabado en Inglaterra, Bilbao y Urduliz, y “Begiak itxita”, segundo single de “Egarria”, pertenece a esas últimas sesiones de grabación. Santi García ha sido el encargado de producir y mezclar esta canción.