Bulego publicará el 12 de enero un nuevo disco titulado "AMORE"

Bulego publicará un nuevo disco titulado AMORE el 12 de enero de 2027. Tras el parón anunciado a finales de 2025, han anunciado en Instagram la publicación de un largo de 15 canciones. Según han explicado, tendremos la oportunidad de escuchar los singles "Zugatik" y "amore" como adelanto.

“¿Te has deshecho alguna vez en el amor?”, preguntan en su nuevo disco. Así, según ha explicado la banda, Bulego ha creado "una historia contada en 15 canciones" en un disco que pensado “para ser saboreado y sentido de principio a fin".

Cuando anunciaron el parón, también mencionaron una cita especial de retorno para 2027: el 6 de marzo, en el Bilbao Arena. Entonces señalaron que "sería el inicio de una nueva etapa del grupo". El concierto de Miribilla, por tanto, será una de las primeras citas donde poder escuchar en directo los temas de AMORE.