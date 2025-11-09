Hoy es noticia

ANUNCIO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Bulego volverá a los escenarios el 6 de marzo de 2027 en el Bilbao Arena

Tras finalizar su gira con tres conciertos en el Euskalduna, se tomará un descanso hasta 2027. Las entradas se pondrán a la venta el 13  de noviembre (para los miembros de la comunidad) y el 14 de noviembre (para el resto).

Bulego. Argazkiak: Peio Zama/ Ibai Salazar

Un concierto de Bulego. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Bulego eszenatokietara itzuliko da 2027ko martxoaren 6an, Bilbao Arenan
author image

EITB

Última actualización

El grupo de música Bulego ha anunciado que volverá a los escenarios en 2027 tras poner hoy fin a su gira en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El cuarteto de música pop de Azkoitia ha elegido el Bilbao Arena para volver dentro de dos años a los escenarios, un concierto que tendrá lugar el 6 de marzo y cuyas entradas estarán a la venta a partir del 13 de noviembre (10:00 horas) para los miembros de la comunidad de la banda y del 14 de noviembre (10:00 horas) para el resto.

El grupo ha anunciado que ese concierto "único" de 2027 será "el inicio de una nueva etapa del grupo".

Bulego es un grupo originado en 2019 en Azkoitia (Gipuzkoa) y formado por Tomás Lizarazu (voz y guitarra), Rubén Lizarralde (guitarra), Xabier Arrieta (batería) y Elba Azpillaga (teclados).

Con dos discos (Erdian Oraina, 2021, y Aldatu Aurretik, 2023), la banda ha cosechado un gran éxito, prueba de ello es que en esta última gira han vendido más de 12.000 entradas.

 

Música Bizkaia Bilbao Conciertos

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Inaugurada en Donibane Lohizune una escultura en homenaje al prestigioso compositor Maurice Ravel

Aunque nació en Ziburu, Maurice Ravel pasó mucho tiempo a lo largo de su vida en Donibane Lohizune (San Juan de Luz). Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, 2025 ha estado plagado de actos en su honor,  y  este sábado se ha celebrado el último, la inaugurado de una escultura. El creador, Romain Tiercin, ha manifestado que "el legado de Ravel sigue iluminando el mundo".

Cargar más
Publicidad
X