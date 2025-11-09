Bulego volverá a los escenarios el 6 de marzo de 2027 en el Bilbao Arena

El grupo de música Bulego ha anunciado que volverá a los escenarios en 2027 tras poner hoy fin a su gira en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

El cuarteto de música pop de Azkoitia ha elegido el Bilbao Arena para volver dentro de dos años a los escenarios, un concierto que tendrá lugar el 6 de marzo y cuyas entradas estarán a la venta a partir del 13 de noviembre (10:00 horas) para los miembros de la comunidad de la banda y del 14 de noviembre (10:00 horas) para el resto.

El grupo ha anunciado que ese concierto "único" de 2027 será "el inicio de una nueva etapa del grupo".

Bulego es un grupo originado en 2019 en Azkoitia (Gipuzkoa) y formado por Tomás Lizarazu (voz y guitarra), Rubén Lizarralde (guitarra), Xabier Arrieta (batería) y Elba Azpillaga (teclados).

Con dos discos (Erdian Oraina, 2021, y Aldatu Aurretik, 2023), la banda ha cosechado un gran éxito, prueba de ello es que en esta última gira han vendido más de 12.000 entradas.