Bulego eszenatokietara itzuliko da 2027ko martxoaren 6an, Bilbao Arenan
Bulego musika talde azkoitiarrak iragarri du 2027an itzuliko dela eszenatokietara gaur Euskalduna Jauregian birari amaiera eman ostean.
Pop musika jorratzen duen laukoteak Bilbao Arena aukeratu du urte bi barru eszenatokietara itzultzeko. Martxoaren 6an izango da kontzertu hori, eta sarrerak azaroaren 13tik (10:00) aurrera egongo dira salgai Bulego komunitateko kideentzako, eta azaroaren 14tik (10:00) aurrera, gainerakoentzat.
Taldeak iragarri duenez, 2027ko kontzertu “bakar” hori “taldearen etapa berri baten hasiera” izango da.
Bulego 2019an Azkoitian (Gipuzkoa) sortutako taldea da, eta Tomas Lizarazuk (ahotsa eta gitarra), Ruben Lizarraldek (gitarra), Xabier Arrietak (bateria) eta Elba Azpillagak (teklatuak) osatzen dute.
Bi diskorekin (Erdian Oraina, 2021, eta Aldatu Aurretik, 2023), arrakasta handia lortu du taldeak, eta horren erakusgarri da azken bira honetan 12.000 sarrera baino gehiago saldu dituztela.
