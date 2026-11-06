The xx, Pixies, The War on Drugs y alt-J, primeros nombres del Bilbao BBK Live 2027

El Bilbao BBK Live ha anunciado este viernes los primeros artistas de su cartel para 2027, una edición que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de julio en Kobetamendi. The xx, Pixies, Teddy Swims y The War on Drugs encabezan este primer avance, que reúne también a nombres destacados de la escena internacional, estatal y vasca.

El anuncio incluye, entre otros, a Jack Johnson, Amelie Lens presents AURA, Two Door Cinema Club, Bonobo, alt-J, DJ Shadow, que celebrará los 30 años de su disco "Endtroducing.....", y Viva Suecia. También figuran en la primera tanda Alcalá Norte, Barry B, Fat Dog, Genesis Owusu, Los Bitchos, Sexy Zebras, paris jackson (la hija de Michael Jackson) y Sofia Isella.

Entre los principales reclamos internacionales destaca el regreso de The xx, la banda liderada por Romy, Oliver Sim y Jamie xx, y la presencia de Pixies, una de las bandas de referencia del rock alternativo. Teddy Swims ofrecerá una de sus actuaciones exclusivas en el Estado en 2027, al igual que The War on Drugs, que debutará en el festival bilbaíno.

El cartel incorpora también propuestas de distintos estilos. La electrónica estará representada por Amelie Lens presents AURA, Bonobo y DJ Shadow, mientras que Jack Johnson, alt-J y Two Door Cinema Club aportarán diferentes vertientes del pop y el rock. La banda murciana Viva Suecia tendrá un lugar destacado entre los artistas estatales.