El Iruña Rock, festival que celebrará su próxima edición los días 28 y 29 de mayo de 2027 en la Ciudadela de Pamplona, ha anunciado su cartel completo con cinco nuevas incorporaciones. Se trata de Non Servium, La Mala Pékora, Raimundo el Canastero, Arpaviejas y Askazi.

Las nuevas bandas anunciadas se suman a un cartel que ya contaba con Segismundo Toxicómano, Jarfaiter, Sons of Aguirre y Scila, Josetxu Piperrak, Kaos Etíliko, Nafarroa 1512, Hell Beer Boys, Against You, Maruja Limón y The Capaces.

Los abonos para las dos jornadas ya están disponibles por 55 euros en la web oficial del festival. Las entradas de día se pondrán a la venta próximamente.