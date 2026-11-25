El espectáculo de Zetak “Banax Arabacoa” fusionará “ocho historias alavesas de ficción” con música electrónica, audiovisuales y teatro en el pabellón Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz los días 16, 22 y 23 de enero.

El título del espectáculo recoge el manuscrito del escritor Lazarraga, del siglo XVI, en el que se afirmaba en euskera “Banax Arabacoa”, “soy de Álava”. En el guion, en el que ha colaborado la escritora Karmele Jaio, Pello Reparaz cuenta una historia en la que llega desde Navarra a Vitoria para dar un concierto. Una vez allí, hará diferentes preguntas a las alavesas y los alaveses con los que se cruza: una persona joven que aprendió a jugar a los bolos con su abuelo quiere dar otro uso a la bolera; en Laudio hay una persona que crea música con los trastos de la abuela…

Zetak contará también con la ayuda de la cineasta Maider Oleaga y la actriz y directora de casting Txabe Atxa para llevar a cabo un espectáculo que protagonizarán ocho jóvenes intérpretes aficionadas y aficionados de Álava.

Cambios en el Buesa

Después de hacer varios ajustes en el espacio, Zetak ha decidido abrir finalmente la pista al público. Quienes quieran entrar en la pista deberán tener más de 18 años, y quienes tengan entradas de grada podrán canjearlas “pronto” por tiques de pista.

Una vez terminado el pazo para cambiar las entradas (quienes quieran quedarse en grada no tendrán que hacer nada), se abrirá una preventa para las personas que hayan acudido a anteriores conciertos de Zetak.