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Janus Lester: "Tengo muchas ganas de tocar en directo"
Euskaraz irakurri: Janus Lester: “Zuzenean jotzeko gogoz nago”
El músico Jokin Pinatxo, Janus Lester, ha estado en "Egun On" presentando su nuevo disco "Popera" y una nueva película documental. Ha cantado en directo, en primicia, su canción "Harriek hitz egingo dute".
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