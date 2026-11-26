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Janus Lester: “Zuzenean jotzeko gogoz nago”
Jokin Pinatxo musikaria, Janus Lester, “Egun On” ETBko saioan egon da, “Popera” disko berria eta horrekin lotuta egindako film musikala aurkezten. “Harriek hitz egingo dute” kantua abestu du zuzenean, primizian.
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