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Iruña Rock jaialdiak Non Servium eta Raimundo el Canastero batu ditu kartelera
Maiatzaren 28an eta 29an egingo dute jaialdia, Nafarroako hiriburuko Ziutadelan.
Iruña Rock maiatzaren 28an eta 29an Iruñeko Ziutadelan egingo duten jaialdiak kartel osoa iragarri du, bost talde gehituta: Non Servium, La Mala Pékora, Raimundo el Canastero, Arpaviejas eta Askazi.
Aurretik, Segismundo Toxicómano, Jarfaiter, Sons of Aguirre y Scila, Josetxu Piperrak, Kaos Etíliko, Nafarroa 1512, Hell Beer Boys, Against You, Maruja Limón eta The Capaces taldeak zeuden iragarrita.
Bi egunetarako abonuak eskuragarri daude dagoeneko, 55 euroren truke, jaialdiaren webgune ofizialean. Eguneko sarrerak laster jarriko dira salgai.
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