El Teatro Arriaga y la Sociedad Coral de Bilbao han presentado este viernes 'Arriagaren Aterkia', un espectáculo "musical, poético y onírico", para público infantil y familiar, que rinde homenaje al legado musical de Juan Crisóstomo de Arriaga y que se estrenará el próximo fin de semana.

Según ha informado el teatro bilbaíno en una nota, se programarán dos únicas sesiones: el sábado 17 a las 18:00 horas y el domingo 18 de octubre en horario matinal, a las 12:00 horas.

La idea de la obra corresponde a la escritora Leire Bilbao, autora del libreto, con el que rinde homenaje al legado musical de Juan Crisóstomo de Arriaga y a la propia ciudad de Bilbao, incorporando numerosos elementos icónicos de la Villa: sus calles mojadas, la ría, las baldosas, las inundaciones, los astilleros o las sirgueras.

Bajo la dirección escénica de Ane Pikaza y la dirección musical de Aitor Biain, sobre el escenario cantan y actúan alrededor de un centenar de niñas y niños de entre 8 y 16 años, pertenecientes tanto al Coro Infantil como a los Coros formativos de la Sociedad Coral de Bilbao.

Para su interpretación instrumental en directo, ha detallado el Teatro Arriaga, el espectáculo cuenta con un ensemble de cuerda, viento, percusión y electrónica compuesto por diez músicos.

Las entradas ya están a la venta a un precio de entre 11 y 21 euros.