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ABAO abre su 75ª temporada con 'La traviata'

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: OLBEk 75. denboraldiari hasiera emango dio 'La traviata' lanarekin

Última actualización

ABAO Bilbao Opera inaugurará el próximo 17 de octubre su 75ª temporada con 'La traviata', de Verdi, el mismo título con el que arrancó su actividad lírica en diciembre de 1953. Los protagonistas serán la soprano Jessica Pratt y el tenor Javier Camarena, y se representará en el palacio Euskalduna también los días 20, 23 y 26 de octubre.

Palacio Euskalduna Música

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