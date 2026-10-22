Vuelve Exkixu

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Nuevo videoclip de Exkixu: “Amaiur” (2026)

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Exkixu: “Amaiur” (2026)

Última actualización

En su regreso, Exkixu ha grabado su clásico “Amaiur”, del disco Gaua heldu orduko (1995). Alex Sardui, cantante, está acompañado en esta etapa del bajista Ekain Alzola (Gatibu), el guitarrista Beñat Serna y el batería Jon Fresko (Ken Zazpi), el albokari Iñigo Ibarretxe y el trikitilari Jon Eguskiza.

Jose Alberto Batiz participa como productor musical, e Iñigo Etxebarrieta ha sido el responsable de la grabación. Protagoniza el videoclip, en el papel de Amaiur, la gernikarra Miren Arrien Ladislao.

Música vasca Música

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