En su regreso, Exkixu ha grabado su clásico “Amaiur”, del disco Gaua heldu orduko (1995). Alex Sardui, cantante, está acompañado en esta etapa del bajista Ekain Alzola (Gatibu), el guitarrista Beñat Serna y el batería Jon Fresko (Ken Zazpi), el albokari Iñigo Ibarretxe y el trikitilari Jon Eguskiza.

Jose Alberto Batiz participa como productor musical, e Iñigo Etxebarrieta ha sido el responsable de la grabación. Protagoniza el videoclip, en el papel de Amaiur, la gernikarra Miren Arrien Ladislao.