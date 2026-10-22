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Nuevo videoclip de Exkixu: “Amaiur” (2026)
Euskaraz irakurri: Exkixu: “Amaiur” (2026)
En su regreso, Exkixu ha grabado su clásico “Amaiur”, del disco Gaua heldu orduko (1995). Alex Sardui, cantante, está acompañado en esta etapa del bajista Ekain Alzola (Gatibu), el guitarrista Beñat Serna y el batería Jon Fresko (Ken Zazpi), el albokari Iñigo Ibarretxe y el trikitilari Jon Eguskiza.
Jose Alberto Batiz participa como productor musical, e Iñigo Etxebarrieta ha sido el responsable de la grabación. Protagoniza el videoclip, en el papel de Amaiur, la gernikarra Miren Arrien Ladislao.
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