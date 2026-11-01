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Alejandro Espinosa, pianoen doinua zaintzen duen profesionala

Iragarkia
Alejandro Espinosa, el oficio de afinar pianos para que la música suene perfecta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

30 urte baino gehiagoko esperientzia eta Bruce Springsteen edo Diana Krall bezalako artistekin lan egitera eraman duen ibilbidea. Alejandro Espinosa Euskal Herrian zehar dabil agertoki handietatik musika eskola eta partikularretaraino.

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