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Nafarroa Oinez jaia ospatuko dute igandean Zizur Nagusian

Ibilbidea Zizur Nagusia-Ardoi eta Gazolatz inguruan egingo dute, eta hiru gune nagusi izango ditu: bi bertako lursailetan kokatuko dira, eta hirugarrena, berriz, Zizur Nagusiko Luis Ibero plazaren inguruan. Horrela, herrigunea eta natur ingurunea uztartuko dituen ibilbidea osatuko dute.

(Foto de ARCHIVO) Asistentes al Nafarroa Oinez 2023 en Etxarri Aranatz. REMITIDA / HANDOUT por NAFARROA OINEZ Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 08/10/2023

Nafarroa Oinez urriaren 18an ospatuko da. Argazkia: Nafarroa Oinez

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetan ospatuko da Nafarroa Oinez “Bidean bat gara” lelopean. Aurtengo jaia San Fermin eta Erentzun ikastolek antolatu dute elkarlanean, eta Zizur Nagusian egingo dute.

Bi ikastoletako ordezkarien hitzetan, aurtengo ekitaldia ez da festa bat bakarrik izango. “Euskararen orainak eta etorkizunak denok interpelatzen gaituelako”, aurtengo Nafarroa Oinezek “aldarrikapen egun masiboa” izan nahi du, “Nafarroa osoan euskara ofiziala izan dadin eta euskaraz bizitzeko eskubidea aitor diezagutela ozen aldarrikatzeko eguna”.

Aurtengo berezitasun nagusietako bat ibilbidea bera izango da, Erentzun eta San Fermin Ikastolak lotzen dituen bidean diseinatu baita. Hautu horrek zuzenean islatzen du aurtengo leloa, bi ikastola eta bi errealitate izan arren, helburu bera baitute: euskararen eta euskal kulturaren alde lanean jarraitzea, elkarlanean eta etorkizunari begira.

Ibilbidea Zizur Nagusia-Ardoi eta Gazolatz inguruan egingo da, eta hiru gune nagusi izango ditu: bi bertako lursailetan kokatuko dira, eta hirugarrena, berriz, Zizur Nagusiko Luis Ibero plazaren inguruan. Horrela, herrigunea eta natur ingurunea uztartuko dituen ibilbidea osatuko da.

Adin guztientzako festa eta kultur egitaraua

Adin guztietako herritarrei zuzendutako egitarau zabala prestatu dute aurten ere. Kontzertuak, ikuskizunak, familientzako proposamenak, haurrentzako eskaintza eta gazteei zuzendutako ekimen bereziak izango dira.

Musika eskaintzaren barruan, besteak beste, Mochila 21, Urtz, Trikidantz, Kantu Salda, Mugan, Demode Quartet, La Basu, Eztitan, X Sakara, Somak, Ortzadar, Atxa Jaunak eta Korrontzi izango dira. Txikienek, berriz, Makusiko protagonistak, Xaibor eta "Go!azen" saioko kideak izango dituzte bertan.

Gazteen artean arrakasta handia duen Erronka ekimenak ere protagonismo berezia izango du. Horrez gain, aurtengo berritasunen artean Oinez ginkana familiarra dago, 6 eta 14 urte bitarteko haurrei eta haien familiei zuzendutako proposamen dinamiko eta irisgarria.

Antolatzaileek garraio publikoa erabiltzeko gomendatu dute. Hain justu, horren ildoan, villavesek igandeko zerbitzuak indartuko dituzte, 15. eta 18. lineetakoak. 15. linea (Iruñea-Zizur Nagusia) 20 minutuero ibiliko da, eta 18.a (Zizur Nagusia-Sarriguren), 15 minutuero.

Nafarroa Oinez Nafarroa Hezkuntza Gizartea

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