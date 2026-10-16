Nelson David Moreno: 19 urteko zigorra Berangoko zinegotziaren hilketagatik
Akusatuak akordioa lortu du 2021eko irailean Koldo Martinezen homizidioagatik ezarriko zaion zigorraren inguruan. Lehen aldiz, diskriminazio-larrigarria ezarri diote kondena batean. Ebazteke zuen azken kasua da hau.
Nelson David Morenori 19 urteko espetxe-zigorra ezarri diote Koldo Martinez Podemos eta Ezker Anitzako militante eta Berangoko zinegotziaren hilketagatik, 2021eko irailaren 13an hiltzea egotzita. Zigorra aldeen arteko akordio baten emaitza da, eta Morenoren aurkako kasuetako batean diskriminazioagatiko astungarria aplikatzea jasotzen du lehen aldiz.
Hasiera batean, Martinezen heriotza naturaltzat jo zuten, baina Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen 2022an, Morenori Bilbon egotzitako krimenekin zerikusia izan ote zuen argitzeko. Zinegotzia Bizkaiko hiriburuko etxebizitza batean bizi zen, eta agenteek urte horretako maiatzean erregistratu zuten, ikerketen esparruan.
Beste kondena batzuk hilketengatik eta iruzurrengatik
2026ko irailean, Bizkaiko Probintzia Auzitegiak 18 urte, bederatzi hilabete eta egun bateko kartzela-zigorra ezarri zion, hilketa eta iruzurragatik, 2021eko uztailean gizon baten heriotzagatik akordio bat lortu ostean.
Gainera, 25 urte eta erdiko kartzela-zigorra betetzen ari da, 2021eko urriaren 17an gizon bat hiltzeagatik eta abenduan egindako hilketa saiakeragatik. Halaber, bi urte eta hiru hilabeteko kartzela-zigorra ezarri zioten jarraian iruzur egiteagatik, hildako pertsona baten banku-txartela dirua ateratzeko eta 6.300 euro baino gehiagoko erosketak egiteko erabili ondoren.
2026ko abuztuan, Bizkaiko Auzitegiak 24 urteko espetxe-zigorra ezarri zion 73 urteko gizon bat hiltzeagatik eta, ondoren, biktimaren telefono mugikorra erabiliz bere banku-kontura 3.000 euro transferitzeagatik.