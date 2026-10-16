Nelson David Moreno acumula otras condenas por delitos relacionados con la muerte de varios hombres en Bilbao. En septiembre de 2026, la Audiencia Provincial de Bizkaia lo condenó a 18 años, nueve meses y un día de prisión por asesinato y estafa, tras alcanzar las partes un acuerdo por la muerte de un hombre en julio de 2021.

Además, cumple una condena de 25 años y medio de prisión por el asesinato de un hombre el 17 de octubre de 2021 y por otro asesinato en grado de tentativa cometido en diciembre de ese año. También fue condenado a dos años y tres meses de cárcel por estafa continuada, tras utilizar la tarjeta bancaria de una persona fallecida para sacar dinero y realizar compras por más de 6300 euros.

En agosto de 2026, la Audiencia de Bizkaia le impuso asimismo 24 años de prisión por asesinar a un hombre de 73 años y transferir después 3000 euros a su propia cuenta bancaria utilizando el teléfono móvil de la víctima.