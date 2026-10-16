Nelson David Moreno, condenado a 19 años de cárcel por el homicidio con agravante de discriminación del concejal de Berango
El acusado ha alcanzado un acuerdo con las partes sobre la pena por el homicidio de Koldo Martínez en septiembre de 2021. La condena pone fin al último caso que tenía pendiente. Es la primera vez que se aplica la agravante de discriminación por razón de sexo en sus sentencias.
Nelson David Moreno ha sido condenado a 19 años de prisión por el homicidio de Koldo Martínez, militante de Ezker Anitza y concejal de Elkarrekin Berango, el 13 de septiembre de 2021. La condena es fruto de un acuerdo entre las partes que incluye, por primera vez, la aplicación de la agravante de discriminación por razón de sexo en uno de los casos contra Moreno.
La muerte de Martínez se consideró inicialmente natural, pero la Ertzaintza abrió una investigación en 2022 para determinar si estaba relacionada con los crímenes atribuidos a Moreno en Bilbao. El concejal residía en una vivienda de la capital vizcaína que los agentes registraron en mayo de ese año en el marco de las pesquisas.
Otras condenas por asesinatos y estafas
Nelson David Moreno acumula otras condenas por delitos relacionados con la muerte de varios hombres en Bilbao. En septiembre de 2026, la Audiencia Provincial de Bizkaia lo condenó a 18 años, nueve meses y un día de prisión por asesinato y estafa, tras alcanzar las partes un acuerdo por la muerte de un hombre en julio de 2021.
Además, cumple una condena de 25 años y medio de prisión por el asesinato de un hombre el 17 de octubre de 2021 y por otro asesinato en grado de tentativa cometido en diciembre de ese año. También fue condenado a dos años y tres meses de cárcel por estafa continuada, tras utilizar la tarjeta bancaria de una persona fallecida para sacar dinero y realizar compras por más de 6300 euros.
En agosto de 2026, la Audiencia de Bizkaia le impuso asimismo 24 años de prisión por asesinar a un hombre de 73 años y transferir después 3000 euros a su propia cuenta bancaria utilizando el teléfono móvil de la víctima.