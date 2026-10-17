Nafarroa Oinez celebra este domingo su gran día en Zizur Mayor

Este domingo se celebra la fiesta del Nafarroa Oinez bajo el lema “Bidean bat gara”. La edición de este año será especial, ya que, además de ser fruto de la colaboración entre las ikastolas San Fermin y Erentzun, los organizadores quieren que sea también un día de reivindicación y encuentro masivo a favor del euskera.

Desde ambas ikastolas han indicado que el 18 de octubre no será únicamente un día de fiesta. “Porque el presente y el futuro del euskera nos interpelan a todos y todas”, este Nafarroa Oinez quiere ser “un día de reivindicación masiva”: “un día para reivindicar en voz alta que el euskera sea oficial en toda Navarra y que se reconozca nuestro derecho a vivir en euskera”, han destacado.

Una de las principales singularidades del Nafarroa Oinez de este año será el propio recorrido, ya que ha sido diseñado a lo largo del camino que une las ikastolas Erentzun y San Fermin. Esta elección refleja directamente el lema de este año: dos ikastolas, dos realidades, pero un mismo objetivo: seguir trabajando a favor del euskera y la cultura vasca, desde la colaboración y mirando al futuro.

El recorrido transcurrirá por el entorno de Zizur Mayor-Ardoi y Gazólaz y contará con tres espacios principales: dos estarán situados en terrenos y el tercero, en los alrededores de la plaza Luis Ibero de Zizur Mayor. De este modo, se combinará el núcleo urbano y el entorno natural.

Amplio programa festivo

Junto a la reivindicación, Nafarroa Oinez mantendrá también su carácter festivo habitual, con un amplio y variado programa dirigido a personas de todas las edades, con propuestas desde la mañana hasta la noche para garantizar la participación y el buen ambiente.

Habrá conciertos, espectáculos, propuestas para familias, actividades infantiles e iniciativas especiales dirigidas a jóvenes. La oferta musical contará, entre otros, con Mochila 21, Urtz, Trikidantz, Kantu Salda, Mugan, Demode Quartet, La Basu, Eztitan, X Sakara, Somak, Ortzadar, Atxa Jaunak y Korrontzi. Los más pequeños podrán disfrutar, entre otras propuestas, de los protagonistas de Makusi, Xaibor y los integrantes de Go!azen.

La iniciativa Erronka, que cuenta con gran éxito entre la juventud, tendrá también un protagonismo especial. Además, entre las novedades de este año se encuentra la Oinez gynkana familiar, una propuesta dinámica y accesible dirigida a niños y niñas de entre 6 y 14 años y sus familias. A través del euskera, tendrá como objetivo dar a conocer el lema, el logotipo, la canción y el trabajo conjunto de las dos ikastolas, mediante el misterio, la cooperación y la interacción con el voluntariado.

Desde la organización se ha pedido priorizar el transporte público. Precisamente, el Transporte Urbano Comarcal reforzará este domingo las líneas 15 y 18 de villavesas. La línea 15 (Pamplona-Zizur Mayor) circulará cada 20 minutos y la línea 18 (Zizur Mayor-Sarriguren), cada 15 minutos.