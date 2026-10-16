VIOLENCIA MACHISTA
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La Fiscalía de Gipuzkoa pide 43 años de cárcel para el osteópata de Tolosa acusado de agresión sexual

El presunto autor, acusado de seis delitos de agresión sexual y otros seis delitos de abuso sexual, permanece en prisión provisional desde febrero de 2024. Todavía no hay fecha para el juicio.

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Concentración convocada por el movimiento feminista de Tolosaldea. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Gipuzkoako Fiskaltzak 43 urteko kartzela zigorra eskatu du Tolosako osteopatarentzat, sexu erasoak leporatuta

EITB

Última actualización

La Fiscalía de Gipuzkoa pide 43 años de cárcel para el osteópata de Tolosa acusado de agresión sexual contra diez mujeres, entre ellas, una menor de edad. En concreto, está acusado de seis delitos de agresión sexual y otros seis delitos de abuso sexual. El presunto autor permanece en prisión provisional desde febrero de 2024, medida que en enero de este año fue prorrogada otros dos años. 

El hombre fue detenido el 22 de enero de 2024 después de que varias mujeres denunciaran haber sido agredidas presuntamente por el responsable de una clínica osteópata de Tolosaldea. En total, son diez las víctimas que han denunciado hechos similares. 

Tras su paso a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Tolosa decretó su ingreso en prisión provisional por el riesgo de fuga y la gravedad de las denuncias.

De momento, no hay fecha para el juicio.

Violencia machista Sociedad Tolosaldea Tolosa Agresiones sexuales

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