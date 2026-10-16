Manifestación en Bilbao para poner fin a la acampada del Arriaga por la vivienda

Las personas acampadas desde hace tres semanas en la plaza del Arriaga en Bilbao han decidido poner fin a la protesta. Desde el 28 de septiembre unas 50 personas han permanecido día y noche en las 44 tiendas instaladas en la plaza. Lamentan que la falta de relevo haya impedido dar continuidad a la acampada, aunque se muestran satisfechos por que se ha conseguido convocar una huelga general. Esta tarde cientos de personas han secundado la manifestación con la que ponen punto y final a la acampada del Arriaga.