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Manifestazioa Bilbon, Arriagako kanpaldiari amaiera emateko
Azken hiru asteetan Bilboko Arriaga plazan kanpatuta egon diren pertsonek protestari amaiera ematea erabaki dute. Irailaren 28tik 50 pertsona inguru egon dira gau eta egun plazan jarritako 44 dendetan. Atsekabetuta daude, errelebo faltak ezinezko egin duelako kanpaldiari jarraipena ematea, baina, aldi berean, pozik, greba orokorraren helburua lortu delako. Gaur arratsaldean, ehunka pertsonak bat egin dute etxebizitzaren aldeko eta Arriagako kanpaldiari amaiera emateko manifestazioarekin.
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