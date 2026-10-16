La Asociación Vasca de Periodistas premia el programa "Bizi Natura" de EITB

Hoy viernes, 16 de octubre se ha dado a conocer el fallo de los Premios Periodismo Vasco 2026 por la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas. "Bizi Natura", adaptación del exitoso formato de la BBC "Springwatch" y realizada por EITB en colaboración con Brutal Media, ha sido galardonada en el apartado Comunicación Medioambiental.

Esta experiencia televisiva convirtió durante tres semanas la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sus marismas y su entorno en el gran escenario natural de Euskal Telebista. A través de 18 cámaras, nos acercó la riqueza natural de este lugar espectacular, mostrando de cerca su fauna, su flora y algunos de los secretos mejor guardados de este entorno único. La respuesta de la audiencia vasca al programa que combinó divulgación científica, entretenimiento y conciencia medioambiental fue excepcional: más de 600.000 personas conectaron con Euskal Telebista y sumó más de 12.500 horas de consumo en la plataforma ETB ON.

Junto a "Bizi Natura", la décimo quinta edición de los Premios Periodismo Vasco ha galardonado a: Nieves Concostrina (Premio José Mari Portell a la Libertad de Expresión); Santi Segurola (Premio a la Trayectoria Profesional); Paco Etxeberria (Personaje o Institución Social); Jose Miguel Rodríguez (Premio Juantxu Rodríguez de fotoperiodismo); el podcast "Las Voces de Kepa Junkera" (Periodismo Digital y nuevas narrativas) y Mikel Ezkerro (Premio Honorífico).

La gala de entrega de los Premios Periodismo Vasco 2026 se celebrará el próximo 4 de noviembre a las 19:00 horas, en la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao. Los galardones cuentan con el patrocinio de la Fundación BBK, Euskaltel, IHOBE y el Ayuntamiento de Bilbao.