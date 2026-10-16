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Acusada una pareja de simular un atraco en Irun

La pareja, que se encontraba detenida por otro delito, simuló un falso asalto para hacerse con la caja del bar donde trabajaba
Imagen de archivo de la Policía Nacional
Imagen de archivo de la Policía Nacional
Euskaraz irakurri: Bikote bat akusatu dute Irunen lapurreta bat simulatzeagatik

Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre y una mujer, previamente detenidos por otro delito, han sido acusados por la Policía Nacional española de fingir un atraco al bar donde trabajaba la mujer. El hombre simuló atracar a su pareja sentimental, con quien habría concertado el robo, para apoderarse de una recaudación de 1.600 euros.

Los hechos se produjeron el pasado 4 de febrero en un bar de Irun, cuando los ladrones accedieron al citado establecimiento y llevaron a cabo el “robo con violencia”. Tras la denuncia de la propietaria del establecimiento, los agentes procedieron al visionado de las cámaras de seguridad y detectaron comportamientos sospechosos por parte de la trabajadora, y otros indicios apuntaron, en su conjunto, a que el robo podría haber sido concertado con anterioridad.

Los presuntos autores, que cuentan con numerosos antecedentes policiales y residían inicialmente en Irun, se habían trasladado a Burgos. La Policía Nacional de Irun solicitó colaboración a la Policía Judicial de Burgos para proceder a su localización, si bien se dio la circunstancia de que en ese momento ambas personas se encontraban ya detenidas, acusadas de otro presunto robo con fuerza. 

Delitos Robos Denuncias Sociedad

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