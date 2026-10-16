Acusada una pareja de simular un atraco en Irun

Un hombre y una mujer, previamente detenidos por otro delito, han sido acusados por la Policía Nacional española de fingir un atraco al bar donde trabajaba la mujer. El hombre simuló atracar a su pareja sentimental, con quien habría concertado el robo, para apoderarse de una recaudación de 1.600 euros.

Los hechos se produjeron el pasado 4 de febrero en un bar de Irun, cuando los ladrones accedieron al citado establecimiento y llevaron a cabo el “robo con violencia”. Tras la denuncia de la propietaria del establecimiento, los agentes procedieron al visionado de las cámaras de seguridad y detectaron comportamientos sospechosos por parte de la trabajadora, y otros indicios apuntaron, en su conjunto, a que el robo podría haber sido concertado con anterioridad.

Los presuntos autores, que cuentan con numerosos antecedentes policiales y residían inicialmente en Irun, se habían trasladado a Burgos. La Policía Nacional de Irun solicitó colaboración a la Policía Judicial de Burgos para proceder a su localización, si bien se dio la circunstancia de que en ese momento ambas personas se encontraban ya detenidas, acusadas de otro presunto robo con fuerza.