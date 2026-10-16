La nueva estación de autobuses de Donostia-San Sebastián contará con un nuevo acceso desde el exterior

Diez años después de su inauguración, la estación de autobuses de Donostia-San Sebastián será remodelada. El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha explicado los detalles del proyecto, que tiene como objetivo dar respuesta al incremento de viajeros registrado en los últimos años, reforzar la seguridad de las instalaciones y adaptar el equipamiento a las nuevas necesidades de movilidad de la ciudad.

Insausti ha destacado que esta actuación "es una respuesta sólida a las necesidades y carencias actuales que llevamos años padeciendo, pero también un trabajo de anticipación a las necesidades futuras de movilidad de la ciudad".

La nueva estación contará con más capacidad para los servicios de transporte y espera. Las 21 dársena de las que dispone la estación se destinarán a la operación regular de viajeros, por lo que aumentará la capacidad de la infraestructura y facilitará la incorporación de nuevos servicios.

La estación tendrá tornos para acceder al área de los autobuses y un nuevo acceso para reforzar la seguridad nocturna. Este acceso será a las cinco dársenas que prestarán servicio durante el horario nocturno. Gracias a esta actuación, será posible cerrar el resto de la estación durante las horas de menor actividad y concentrar la entrada y salida de usuarios en un único punto controlado, mejorando la seguridad y la gestión de los accesos.

Este nuevo volumen arquitectónico, concebido de forma integrada con el entorno, incorporará una pequeña cafetería y un nuevo aparcamiento para bicicletas conectado directamente con la red de bidegorris de la ciudad. Asimismo, se reorganizarán los espacios interiores.

Las obras se realizarán en cuatro fases con el objetivo de garantizar en todo momento el funcionamiento de la estación y evitar cierres temporales o traslados del servicio. Primero se construirá el nuevo acceso y se adaptarán los elementos de comunicación vertical.