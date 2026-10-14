Las llamadas comerciales deberán empezar por 400 a partir del sábado
Las llamadas comerciales dirigidas a captar clientes deberán realizarse a partir de este sábado desde números que comiencen por 400, para que las personas receptoras puedan identificarlas.
Quienes reciban una llamada de este tipo desde un número que no comience por 400 podrán denunciarlo: bien reclamándolo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, o denunciándolo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La medida, que entrará en vigor el 17 de octubre, se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y complementa el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, puesto en marcha en colaboración con las principales operadoras de telecomunicaciones en el Estado, según ha informado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en un foro organizado por 'Cinco Días'.
El plan también establece que las llamadas de atención al cliente deben realizarse desde números que comenzaran por 800 o 900, desde números cortos específicamente atribuidos para ese fin o desde números geográficos.
Registro de alias para SMS
Los operadores de telefonía móvil están obligados desde mediados de septiembre a bloquear los mensajes procedentes de alias -marcas, nombres comerciales, denominaciones sociales o dominios- que no estén registrados en la base de datos oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Tras un mes desde la entrada en vigor de esta obligación, López ha destacado que esta medida ha permitido ya el bloqueo de 6 millones de SMS. Esta medida permite tener "la seguridad de que los SMS que se reciben con alias proceden de la empresa o entidad que dice ser".