Las llamadas comerciales dirigidas a captar clientes deberán realizarse a partir de este sábado desde números que comiencen por 400, para que las personas receptoras puedan identificarlas.

Quienes reciban una llamada de este tipo desde un número que no comience por 400 podrán denunciarlo: bien reclamándolo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, o denunciándolo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La medida, que entrará en vigor el 17 de octubre, se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) y complementa el Plan contra las estafas telefónicas y por SMS, puesto en marcha en colaboración con las principales operadoras de telecomunicaciones en el Estado, según ha informado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en un foro organizado por 'Cinco Días'.

El plan también establece que las llamadas de atención al cliente deben realizarse desde números que comenzaran por 800 o 900, desde números cortos específicamente atribuidos para ese fin o desde números geográficos.