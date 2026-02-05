Nueva normativa
Las llamadas comerciales usarán una numeración de 9 dígitos con el prefijo 400

Además, las llamadas de atención al cliente solo podrán efectuarse desde los números cortos específicamente atribuidos para ello, los rangos gratuitos (800 y 900) o los números geográficos. Así lo recogen las dos resoluciones publicadas este miércoles por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que serán sometidas a trámite de audiencia.
El nuevo rango de numeración para las llamadas comerciales tendrá nueve dígitos y comenzará con el prefijo 400. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Dei komertzialek 9 digituko zenbakiak erabiliko dituzte 400 aurrizkiarekin
EITB

El nuevo rango de numeración para las llamadas comerciales tendrá nueve dígitos y comenzará con el prefijo 400, según una de las dos resoluciones publicadas este miércoles por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para someterlas a trámite de audiencia.

La segunda resolución publicada establece que las llamadas de atención al cliente solo podrán efectuarse desde los números cortos específicamente atribuidos para ello, los rangos gratuitos (800 y 900) o los números geográficos.

Cuando la nueva numeración esté plenamente operativa, los operadores bloquearán las llamadas que identifiquen como comerciales y de atención al cliente y que no están utilizando la numeración establecida.

El texto sometido a audiencia pública establece un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de las resoluciones.

Una vez en vigor, en el caso de que un usuario acabe recibiendo una llamada comercial o de atención al cliente desde una numeración no autorizada, podrá denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Entra en vigor la prohibición de las llamadas comerciales desde números móviles
