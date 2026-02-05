Araudi berria
Dei komertzialek 9 digituko zenbakiak erabiliko dituzte 400 aurrizkiarekin

Gainera, bezeroaren arretarako deiak soilik horretarako berariaz esleitutako zenbaki laburretatik, doako tarteetatik (800 eta 900) edo zenbaki geografikoetatik egin ahal izango dira.

Merkataritza-deien zenbaki-tarte berriak bederatzi digitu izango ditu, eta 400 aurrizkiarekin hasiko da. Argazkia: Orain
Dei komertzialen zenbaki-tarte berriak bederatzi digitu izango ditu, eta 400 aurrizkiarekin hasiko da, Telekomunikazioen eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzak asteazken honetan argitaratutako bi ebazpenetako baten arabera.

Argitaratutako bigarren ebazpenak ezartzen duenez, bezeroaren arretarako deiak soilik egin ahal izango dira horretarako berariaz esleitutako zenbaki laburretatik, doako tarteetatik (800 eta 900) edo zenbaki geografikoetatik.

Zenbaketa berria erabat operatibo dagoenean, operadoreek blokeatu egingo dituzte komertzialtzat eta bezeroarentzako arretakotzat jotzen dituzten deiak, ezarritako zenbakitzea erabiltzen ari ez direnak.

Jendaurreko entzunaldian jarritako testuak lau hilabeteko epea ezartzen du ebazpenak indarrean jartzen direnetik.

Indarrean jarri ondoren, erabiltzaile batek merkataritza-dei bat edo bezeroarentzako arreta-dei bat jasotzen badu baimendu gabeko zenbaki batetik, salaketa jarri ahal izango du Telekomunikazioen Erabiltzailearen Arretarako Bulegoan (OAUT) edo Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalean (CNMC). 

Indarrean sartzen da zenbaki mugikorretatik egiten diren dei komertzialen debekua
