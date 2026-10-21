ATXILOKETAK
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Askek salatu du "kriminalizazio kanpaina" baten biktima direla Auzitegi Nazionalak espetxeratutako bi lagunak

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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"Terrorismoaren mamua baliatuta" militantzia politikoaren aurka egiteko ekintzak izan direla atxiloketak, eta "frogarik gabe, susmoetan oinarrituta oso akusazio larriak" egin dizkietela nabarmendu du.

Auzitegi Nazionala Politika

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