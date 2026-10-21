Auzitegi Konstituzionalak atzera bota du biloben legearen inguruan Herri Defendatzaileak jarritako helegitea
Konstituzio Auzitegiak ez du onartu babes helegitea (10 boto aurka eta 2 alde), oraindik Auzitegi Goreneko bidea agortu ez dela argudiatuta.
Auzitegi Konstituzionalak atzera bota du biloben legearen harira Espainiako Herri Defendatzaileak jarritako babes helegitea, gehiengo zabalarekin. Pasa den astean, Auzitegi Gorenak biloben legea delakoagatik Espainiako herritartasuna eskuratu zutenen boto eskubidea kautelaz bertan behera uztea erabaki zuen eta Herri Defendatzaileak Konstituzio Auzitegira jo zuen, "berehalakoan" Gorenaren epaia bertan behera uzteko eskatuz.
Horrela erabaki du gaur goizean Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak (10 boto alde eta bi alde), pasa den astean Herri Defendatzaileak aurkeztutako babes helegitea aztertu ostean.
Iturri judizialek zabaldutako informazioaren arabera, babes helegitea jartzeko "goizegi" da Goreneko bidea ez delako oraindik agortu.
Izan ere, Gorenak bost eguneko epea eman zien, ostegunera arte, bozkatzeko eskubidea galdu dutenei alegazioak aurkezteko eta auzian pertsonatzeko eskaria egiteko.
Espainiako Gobernuak Konstituzionalaren erabakia errespetatzen du
Albistea ezagutu ondotik, Espainiako Gobernuak errespetua agertu dio Konstituzionalaren erabakiari. Gobernuko iturriek gogorarazi dutenez, Konstituzionalak prozedura arrazoiak argudiatu ditu eta ez dio gaiaren mamiari heldu, Gorenak egin ez duen bezala.
Espainiako Gobernuak "nazionalitate espainiarra" duten guztiek bozkatzeko eskubidea dutela berretsi du. Are gehiago, Gorenak azkenean boto eskubidea bermatuko duela espero du.