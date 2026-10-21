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EH Bildu Nafarroak hauteskunde orokorretarako hautagaitza aurkeztu du, eta Maiz eta Aoiz buru izango dira
Koalizio soberanistak Eneka Maiz parlamentaria aurkeztuko du Bel Pozuetaren ordez, eta Sentarurako zerrendan Floren Aoiz ezker abertzaleko buruzagi historikoa izango da lehena.
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