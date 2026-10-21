HAUTESKUNDE OROKORRAK
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EH Bildu Nafarroak hauteskunde orokorretarako hautagaitza aurkeztu du, eta Maiz eta Aoiz buru izango dira

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Koalizio soberanistak Eneka Maiz parlamentaria aurkeztuko du Bel Pozuetaren ordez, eta Sentarurako zerrendan Floren Aoiz ezker abertzaleko buruzagi historikoa izango da lehena.

EH Bildu Nafarroa Hauteskunde Orokorrak Politika

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