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"Justiziarekiko errespetua" eskatu du Garridok, terrorismo delitua egotzita espetxeratutako bi lagunen auzian

Iragarkia
Laura Garrido PP
18:00 - 20:00

Laura Garrido PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramailea, gaur, Euskadi Irratian.

EITB

Azken eguneratzea

Laura Garrido PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan, zuhur jokatu behar dela eta justiziari bere lana egiten utzi behar zaiola nabarmendu du. Dena den, azken denboran "inboluzio" bat ikusten du buruzagi popularrak. 

Gipuzkoa Auzitegi Nazionala Politika PP

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