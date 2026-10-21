Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
"Justiziarekiko errespetua" eskatu du Garridok, terrorismo delitua egotzita espetxeratutako bi lagunen auzian
Laura Garrido PPren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan, zuhur jokatu behar dela eta justiziari bere lana egiten utzi behar zaiola nabarmendu du. Dena den, azken denboran "inboluzio" bat ikusten du buruzagi popularrak.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Illak defendatu du amnistiak aro berri bat ireki duela Katalunian: "Guztion garaipena da"
ZUZENEAN
Duela min.
Zupiriak azaldu du Ertzaintzak ez zituela atxilotu terrorismoa egotzi dieten gazteak momentuan ez zirelako deliturik egiten ari
ZUZENEAN
Duela min.
Lluis Puig Kataluniara itzuli da, eta ostegunean hartuko du berriro eserlekua Parlamentuan
ZUZENEAN
Duela min.
Insaustik eskerrak eman dizkio Eusko Jaurlaritzari Benta Berriko bizilagunei irtenbide bat emateagatik, eta batasun politikoa nabarmendu du
ZUZENEAN
Duela min.
EAJren oinarriek gaurtik aurrera bozkatuko dituzte Batzar Nagusietarako hautagaitzak, Mendoza, Bengoetxea eta Gonzalez ahaldungai nagusi direla
ZUZENEAN
Duela min.
Zenbat kobratuko dut hauteskunde-mahai batean parte hartu behar baldin badut?
ZUZENEAN
Duela min.
Behin-behinean espetxera bidali ditu epaileak terrorismo delitua egotzita Irunen atxilotutako bi lagunak
ZUZENEAN
Duela min.
Hondamendi eremu izendapena iragarri du Sanchezek Valentzian eta “herrialde mailako akordioa” eskatu du etorkizuneko larrialdietarako
ZUZENEAN
Duela min.
Bizikidetzarako bidera batzeko deia egin die Jaurlaritzak "zor morala" dutenei
Gehiago ikusi