PP
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Garrido pide "respeto a la justicia" en el caso de los jóvenes enviados a prisión por terrorismo

Publicidad
Laura Garrido PP
18:00 - 20:00
La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, hoy en Euskadi Irratia
Euskaraz irakurri: "Justiziarekiko errespetua" eskatu du Laura Garridok, Auzitegi Nazionalak terrorismo delitua egotzita espetxeratutako bi lagunen auzian

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha reiterado que Euskadi vive "una involución" y que el clima es "más radical", ya que, según ha dicho, "en los últimos tiempos ha habido ataques, pintadas, amenazas y señalamientos contra la Ertzaintza, la policía y los partidos políticos.

 

Gipuzkoa Audiencia Nacional Política PP

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X