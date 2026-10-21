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Garrido pide "respeto a la justicia" en el caso de los jóvenes enviados a prisión por terrorismo
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, la portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha reiterado que Euskadi vive "una involución" y que el clima es "más radical", ya que, según ha dicho, "en los últimos tiempos ha habido ataques, pintadas, amenazas y señalamientos contra la Ertzaintza, la policía y los partidos políticos.
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